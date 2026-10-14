Der Markt wartet derweil auf die am Nachmittag anstehenden US-Konsumentenpreise, die für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed wichtig sind. Sollten sie höher als erwartet ausfallen, könnten gerade die Aktien der stark finanzierungsabhängigen Technologiekonzerne wieder unter Druck geraten, heisst es im Markt. Da es von diesen hierzulande allerdings nicht viele gibt, würden sich die Auswirkungen auf den hiesigen Gesamtmarkt wohl in Grenzen halten.