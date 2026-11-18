Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch freundlich in den Handelstag starten. Die Chancen sind damit intakt, dass der Leitindex SMI die Marke von 15'000 Punkten zurückerobern kann, unter die er am Vortag gerutscht war. Der Grund für die wieder etwas bessere Stimmung sind die sehr guten Nvidia-Zahlen vom Vorabend und ein überraschend optimistischer Ausblick des KI-Giganten. «Die Zahlen könnten für die Märkte die erhoffte Beruhigungspille sein», meint ein Händler. Ebenfalls in diese Richtung deuten die US-Futures, die derzeit für die US-Indizes eine positive Eröffnung signalisieren.