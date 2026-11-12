Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag zur Eröffnung leicht im Plus erwartet. Er bleibt damit aller Voraussicht nach klar über der wichtigen Marke von 15'000 Punkten, die er am Dienstag nach dem Einbruch in der vergangenen Woche zurückerobert hatte und seither grösstenteils erfolgreich verteidigt hat. Händler berichten von einer gewissen Sektor-Rotation weg von Technologie infolge der Nvidia-Turbulenzen, was dem defensiven Schweizer Markt hilft. Zudem sorge der gesunkene Ölpreis nach wie vor für eine gute Grundstimmung. Im Fokus sind hierzulande heute ausserdem gewichtige Titel wie Zurich, Sonova und Adecco nach Zahlen.