Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leicht im Plus eröffnen. Die Vorgaben aus Übersee sind allerdings gemischt: Positiv sind jene aus New York, wobei die Erholungsdynamik aber gegen Handelsschluss nachgelassen hat. In Fernost ging es an den wichtigsten Handelsplätzen in China nach durchwachsenen Wirtschaftssignalen hingegen etwas nach unten. Die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen ist unverändert angeschlagen, wie die neusten Einkaufsmanagerdaten aus dem Reich der Mitte zeigen. Hierzulande ist die UBS nach der Publikation von Zahlen und News zur CS-Integration im Fokus. Die Neuigkeiten kommen vorerst gut an.

31.08.2023 08:45