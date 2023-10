An den Finanzmärkten sind die Ölpreise bereits klar gestiegen. Ansonsten hat eine Flucht in sichere Häfen wie Gold, den US-Dollar oder auch den Schweizer Franken begonnen. In diesem Umfeld könnten Investoren auch verstärkt auf Staatsanleihen setzen. In den letzten Wochen waren diese aggressiv verkauft worden, was deren Renditen befeuerte. Die steigenden Ölpreise dürften allerdings den anhaltenden Inflationsdruck verstärken und damit den Zinssorgen weitere Nahrung geben. «Es ist schwierig, das Ausmass der Kursbewegungen bei geopolitischen Schocks vorherzusagen», sagte eine Händlerin. Die Tatsache, dass die USA und der Iran in die Unruhen hineingezogen werden, deute darauf hin, dass die Spannungen weiter eskalieren könnten.