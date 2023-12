Zur Wochenmitte wird für die Schweizer Börse eine wenig veränderte Eröffnung erwartet. Da am Abend die US-Notenbank mit ihrer Zinsentscheidung den Startschuss in einen regelrechten Notenbank-Reigen gibt, ist im weiteren Handelsverlauf denn auch nicht mit grossen Sprüngen zu rechnen. Die Vorgaben aus Übersee werden als uneinheitlich bewertet. Während die Wall Street am Dienstag noch klar im Plus geschlossen hat, macht sich die Notenbank-Nervosität in Asien bereits bemerkbar.

13.12.2023 08:45