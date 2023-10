Die Bank Julius Bär berechnete den vorbörslichen SMI gegen 08.15 Uhr um 0,24 Prozent höher bei 10'927,60 Punkten. Die Vorwoche hat der Leitindex trotz Verlust am Freitag mit einem Plus von 0,6 Prozent beendet, nachdem er drei Wochen in Folge Verluste eingefahren hatte.