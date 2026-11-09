Insgesamt seien die Investoren aber nach wie vor auf Orientierungssuche, erklären sich Händler die vorbörsliche Stimmung. Viele Anleger blieben insbesondere vorsichtig, weil die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag besser ausfielen als erwartet - was eine Zinserhöhung wahrscheinlicher macht. Nächster Fixpunkt sind die US-Konsumentenpreise, die am Dienstag veröffentlicht werden. An den Terminmärkten wird aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 80 Prozent für Dezember eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet.