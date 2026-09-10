Die Gründe dafür war neben den Negativnachrichten des Indexschwergewichts Novartis die neuerliche Eskalation im Nahen Osten, welche den Ölpreis wieder über die 100-US-Dollar-Marke hochschnellen liess. Auch aktuell notiert der Preis für ein Fass der Sorte Brent über dieser Marke, hat aber in der Nacht immerhin nicht noch mehr zugelegt. Zuletzt ist es örtlichen Medienberichten zufolge im Iran im Bereich der Strasse von Hormus allerdings erneut zu Explosionen gekommen.