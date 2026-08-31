Konkret sind etwa die Vorgaben aus den USA vom Freitagabend und aus Asien vom Montagmorgen leicht negativ. Das Notenbanker-Treffen von Jackson Hole wirke nach, heisst es am Markt. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh habe die Märkte auf eine steigende Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung im September vorbereitet, lautet der Tenor unter den Ökonomen.