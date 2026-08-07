Amrize vorbörslich klar im Minus

Alle 20 SMI-Werte werden vorbörslich tiefer gestellt. Allerdings liegen die Abgaben meist zwischen 0,1 und 0,2 Prozent. Dagegen zeichnet sich nach den Halbjahreszahlen vom Vorabend für Amrize (-5,1 Prozent) eine deutlich tiefere Eröffnung ab. Der auf Baustoffe in Nordamerika spezialisierte Konzern hat im zweiten Quartal 2026 den Umsatz und auch den Gewinn gesteigert. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde leicht erhöht, diejenige für den operativen Gewinn etwas reduziert.