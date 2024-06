Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine verhaltene Eröffnung ab. Damit würde er den Vorgaben aus Übersee folgen. Die Wall Street ist am Montag ohne klare Richtung in den neuen Monat gestartet und auch in Asien zeichnet sich keine einheitliche Tendenz ab. Erst mit der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag und den monatlichen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag sind Impulse zu erwarten, die dem Markt eine klare Richtung geben könnten.