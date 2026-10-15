Nach vier Gewinntagen in Folge zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag zunächst eine Verschnaufpause ab. In dem insgesamt volatilen Umfeld hatte der SMI zuletzt vor allem von seiner defensiven Ausrichtung profitiert. Vor allem die Vorgaben der Wall Street und aus Asien könnten seine jüngsten Aufwärtsbewegung aber zunächst ausbremsen.