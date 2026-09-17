Es waren vor allem aber die anschliessenden Kommentare vom Fed-Chef Kevin Warsh, auf die der Markt gewartet hat. Und dabei machte der erst seit einigen Monaten amtierende Notenbank-Chef klar, dass er zusammen mit seinen Kollegen die Inflation als zu hoch erachtet, während der Arbeitsmarkt mittlerweile sehr robust ist. Während die US-Börsen am Mittwoch mit Verlusten auf die Entscheidung reagierten, deuten die Futures auf eine freundliche Eröffnung am Donnerstag hin. In Asien ziehen die Notierungen ebenfalls an.