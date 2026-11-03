An der Wall Street legte der Dow Jones am Vortag zu, während die Technologiewerte nachgaben. Auch Apple konnte die Anleger trotz solider Zahlen nicht überzeugen. Umsatz und Gewinn lagen zwar leicht über den Erwartungen, nachbörslich belastend wirkte laut Marktbeobachtern jedoch der Ausblick auf die Bruttomarge. In den USA stehen neben den anstehenden Arbeitsmarktdaten heute vor allem die Zwischenwahlen im Fokus. Mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen wird allerdings erst in der Nacht auf Mittwoch gerechnet.