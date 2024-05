Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Dienstag auf Konsolidierung. Die vorbörslichen Indikationen deuten jedenfalls auf eine leicht tiefere Eröffnung hin. Vor den ersten wichtigen US-Inflationszahlen in dieser Woche wolle sich niemand zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es im Handel. Und auch Wall Street und die asiatischen Märkte geben keine klare Richtung vor.