Neben den Wirtschaftsproblemen in China rücken bei den Anlegern verstärkt auch wieder Zinsängste in den Vordergrund, heisst es im Handel. "Der weltweite Ausverkauf verstärkte sich gestern, nachdem das am Mittwoch veröffentlichte FOMC-Protokoll deutlich machte, dass die Federal Reserve (Fed) weiterhin erhebliche Inflationsrisiken sieht", kommentiert eine Händlerin. Gleichzeitig habe der Aufwärtsdruck auf die Renditen in den USA und weltweit angehalten, was ebenfalls belaste.