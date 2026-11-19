Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag mit leichten Gewinnen erwartet. Klarer Höhepunkt ist der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic am Nachmittag an der Nasdaq. Noch am Vorabend wurde der Ausgabepreis hochgesetzt, was ein gutes Zeichen für die Nachfrage sei, hiess es von Börsianern. Gleichzeitig seien die Märkte nervös, wie die Aktie dann tatsächlich aufgenommen werde. «So oder so dürfte der Börsengang zu einem wichtigen Stimmungstest für die ganze Branche werden - und auch dafür, wie locker das Geld bei Investoren noch sitzt», so ein Händler. Volatil dürfte es in jedem Fall werden.