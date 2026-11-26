Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen klar höher in die Sitzung starten. Nach den Verlusten des Vortages, verursacht unter anderem durch die neuen Zoll-Ankündigungen aus den USA, kommt es offenbar zu einer Gegenbewegung unter Führung der Leitbörsen in den USA. Dort haben sich die Kurse per Saldo zwar nur moderat verändert, nach Börsenschluss in Europa kam es jedoch nach vorerst massiven Verlusten zu einer selten gesehenen Aufholjagd. Der Dow Jones kletterte dabei von seinem Tagestief um rund 1000 Punkte nach oben und schloss knapp positiv. Die Techbörse Nasdaq lag zeitweise beinahe 5 Prozent im Minus, büsste aber am Ende weniger als 1 Prozent ein.