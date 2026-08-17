Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Montag gemäss den vorbörslichen Indikationen eine freundliche Eröffnung ab. Nach dem Rücksetzer von vergangenem Freitag und der insgesamt schwächeren Woche aufgrund von Gewinnmitnahmen könnte sich der Leitindex SMI damit wieder etwas stabilisieren. Aus dem Nahen Osten kommen derzeit zwar keine Entspannungssignale und die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA fielen insgesamt schwach aus. Aber trotz der steigenden Risiken würden die Bullen nicht weichen, heisst es in einer Einschätzung der Onlinebank Swissquote.