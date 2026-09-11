Den letzten Hinweis auf eine mögliche Leitzinserhöhung durch Fed-Chef Kevin Warsh wird es nun am Nachmittag geben. Die Daten zur US-Inflation für August stehen auf der Agenda. «Die heutigen Preisdaten dürften einer der letzten in einer Reihe von Datenpunkte sein, die allesamt auf eine gewisse Erhitzung der Inflation deuten - und darin ist wohlgemerkt der jüngste Anstieg der Energiepreise noch nicht zu sehen», erklärte eine Händlerin am Morgen. Sollte die US-Notenbank in diesem Umfeld erneut keine Erhöhung der Leitzinsen beschliessen, würden wieder verstärkt Fragen zu ihrer Unabhängigkeit vom Weissen Haus aufkommen. Zudem seien auch die Anleiherenditen weiter auf dem Weg nach oben.