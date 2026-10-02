Der Schweizer Aktienmarkt versucht sich zum Wochenausklang am Freitag an einer Stabilisierung. Stützen kann sich der SMI dabei auf eine Erholung der Wall Street im späten Handel. Dort hatten sinkende Anleiherenditen für eine gewisse Erleichterung gesorgt. Auf die asiatischen Märkte schwappte diese aber nicht über. Zudem halten sich die Ölpreise hartnäckig über der Marke von 100 US-Dollar. Medienberichten zufolge soll das Pentagon eine dritte Flugzeugträgerkampfgruppe sowie weitere Kriegsschiffe in den Nahen Osten schicken. Das klingt Börsianern zufolge nicht nach einer raschen diplomatischen Lösung.