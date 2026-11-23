Die zumindest vorläufige Beruhigung zeigt sich auch an der Erholung einiger asiatischer Märkte und in klar positiven US-Futures. Für eine Entwarnung sei es aber dennoch zu früh, heisst es etwa in einem Kommentar von LBBW. Denn der breite Ausverkauf an den Aktienmärkten der vergangenen Woche sei ein Beleg für die wachsenden Zweifel an der KI-Story. Wie gründlich die Stimmung gekippt sei, zeige sich allein schon an der Entwicklung des Börsenneulings Anthropic, der am ersten vollen Handelstag nach dem IPO um beinahe 9 Prozent zurückgefallen sei und phasenweise nur noch knapp über dem Ausgabepreis notiert habe.