Zusätzlichen Druck erzeugen die zunehmend restriktiven Aussagen mehrerer US-Notenbankvertreter, die angesichts der hartnäckigen Inflation weitere Zinserhöhungen nicht ausschlossen. Damit wächst die Sorge vor einer Verschärfung der finanziellen Rahmenbedingungen, was insbesondere zinssensitive Technologie- und KI-Werte belastet. Die Kombination aus nachlassender KI-Euphorie und der Aussicht auf eine möglicherweise aggressivere Geldpolitik der Fed drückt denn auch auf die Stimmung.
Die Bank Julius Bär indiziert den SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr mit einem Minus von 0,66 Prozent bei 14'625 Punkten. Am Vortag war der Index mit einem Minus von 1,10 Prozent aus dem Handel gegangen. Den Midcap-Index SMIM stellt die Bank um 1,32 Prozent tiefer
Alle SMI-Werte im Minus
Alle 20 SMI-Werte notieren tiefer bei Julius Bär. Dabei reichen die Abgabe von -0,07 Prozent bei Novartis bis -3,0 Prozent bei Logitech. Auch ABB (-2,2 Prozent) geben überdurchschnittlich nach. In den nachgelagerten Reihen geht es für sämtliche Tech- und KI-nahe Werte deutlich abwärts. AMS Osram, Comet, Inficon, VAT oder auch Huber+Suhner sacken um bis zu 4,4 Prozent ab.
Nachrichten sind ansonsten zum Wochenschluss rar. So hat etwa der Schokoladenhersteller Barry Callebaut (-1,2 Prozent) seine Produktionsstätte für Schokoladenspezialitäten im indischen Baramati verlagert und ausgebaut.
Der Reisedetailhändler Avolta (-0,7 Prozent) wiederum hat einen ersten Gastronomieauftrag am brasilianischen Flughafen São Paulo-Guarulhos erhalten.
hr/ra
(AWP)