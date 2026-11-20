Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag an seine Vortagesverluste anknüpfen. Dafür sprechen auch die klar negativen Vorgaben der Wall Street und aus Asien. Die zunehmende Risikoaversion belastet. Vor allem Technologie- und KI-Werte stehen erneut unter verstärktem Verkaufsdruck. Der historische Börsengang von Anthropic am Vortag konnte die Stimmung nicht drehen. Trotz der ersten Euphorie kam es zu Umschichtungen aus bestehenden KI-Titeln in die Neuemission. Zudem schürten Zweifel an der Nachhaltigkeit der hohen KI-Investitionen und den Wachstumsaussichten weitere Verkäufe und belasten auch Edelmetalle sowie Kryptowährungen.