Die internationalen Technologiebörsen haben sich zuletzt kräftig vom Rückschlag der Vorwoche erholt. Auslöser war die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia. Die Aktie sprang am Montag um mehr als 30 Prozent nach oben, der Nasdaq um 6,5 Prozent. Auch in Asien sind Techwerte am Dienstag deutlich gefragt. «Die entscheidende Frage ist nun, ob der Montag den Beginn einer nachhaltigen Trendwende markiert oder lediglich einen der heftigen Rebounds nach einer Kapitulationsphase», heisst es in einem Marktkommentar. Am Abend legen mit HP und Dell zwei weitere US-Technologiekonzerne Zahlen vor.