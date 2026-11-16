Im Vorfeld dieser beiden Termine stehe die Stimmung für die Tech-Aktien auf der Kippe, meint etwa die Onlinebank Swissquote. Die erhöhte Nervosität schlägt sich zum Wochenstart denn auch in deutlichen Kursverlusten in Tokio und insbesondere im Tech-lastigen koreanischen Kospi nieder. Bereits am Freitagabend hatten sich die Investoren in den USA von Halbleiteraktien getrennt. Aber auch darüber hinaus gehen die Blicke verstärkt nach Asien. Auf den Philippinen findet diese Woche der Gipfel des südostasiatischen Staatenbunds Asean statt, an dem auch US-Präsident Donald Trump erwartet wird. Anschliessend ist am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im chinesischen Shenzhen ein Dreiertreffen zwischen Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant.