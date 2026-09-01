Unsicherheit bringt dagegen die erneute Eskalation im Konflikt zwischen den USA und Iran. Die jüngsten gegenseitigen Angriffe haben die Ölpreise weiter nach oben getrieben. «Das schürt die Sorgen, dass der Inflationsdruck länger hoch bleibt», so ein Marktbeobachter. Am Markt wird eine Zinserhöhung der US-Notenbank im September inzwischen wieder als wahrscheinlicher eingeschätzt.