Der Schweizer Aktienmarkt steuert gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine tiefere Eröffnung zu. Nach drei Tagen mit steigenden Kursen scheint dem Leitindex SMI zumindest für den Moment der Schnauf etwas auszugehen. Nach der leichten Entspannung des Vortages hätten die weiterhin bestehenden Risiken über Nacht die Zinsen für Staatsanleihen ebenso wie die Ölpreise wieder nach oben getrieben, heisst es in einer Markteinschätzung von Swissquote.