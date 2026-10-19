Nachdem der Schweizer Aktienmarkt zuletzt sechs Handelstage in Folge zugelegt hat, könnte der Start in diese neue datenreiche Woche etwas verhaltener ausfallen. Darauf deuten die vorbörslichen Indikationen zumindest hin. Die Vorgaben sprechen dabei ebenfalls für eine gewissen Zurückhaltung. In den USA hatte sich am Freitag der Kursrutsch bei den Technologiewerten fortgesetzt. Auch in Asien sind die Kurstableaus überwiegend rot gefärbt.