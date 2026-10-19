Einmal mehr verstärken die geopolitischen Schlagzeilen die Unsicherheit bei den Investoren. So hat die Ukraine zuletzt wieder vermehrt russische Ölanlagen angegriffen und auch im Persischen Golf haben die Angriffe auf Tanker Berichten zufolge wieder zugenommen. Die Folge: Rohölpreise bewegen sich nahe ihren jüngsten Höchstständen.
Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI gegen 08.15 Uhr mit +0,03 Prozent auf 14'395 Punkte nahezu unverändert. In der Vorwoche hatte das Barometer nicht zuletzt dank der Kursgewinne seiner Schwergewichte ein Plus von 4,4 Prozent erreicht. Den SMI der mittelgrossen Werte wiederum stellt Julius Bär am Montagmorgen um 0,13 Prozent höher.
SMI überwiegend leicht schwächer
Von den 20 SMI-Einzelwerten gibt die grosse Mehrheit (17) vorbörslich nach, wobei die Abgaben allerdings allesamt minimal sind. Gegen den Trend fester gestellt werden Alcon, Partners Group und Amrize mit Avancen zwischen 0,4 und 0,9 Prozent.
Dass Roche (-0,1 Prozent) an der Jahrestagung der European Society for Medical Oncology (ESMO) vom 23. bis 27. Oktober in Madrid neue Studiendaten zu Lungen- und Brustkrebs vorstellen wird, holt Investoren zunächst nicht hinter dem Ofen hervor.
Derweil zeichnet sich für Lindt & Sprüngli (+0,7 Prozent) eine freundliche Reaktion auf den Rauswurf von Konzernchef Adalbert Lechner ab. Nach zwei Umsatzwarnungen innerhalb eines Jahres hat der Schokoladenhersteller damit die Reissleine gezogen. Der Verwaltungsrat hält eine neue Führung für nötig, um das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs zu bringen.
Noch etwas deutlicher fallen die Reaktionen bei ALSO (+1,9 Prozent) und Cosmo (+1,4 Prozent) aus. So hat der IT-Grosshändler den Gruppengewinn in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres um 75 Prozent gesteigert. Das Biopharmaunternehmen wiederum kann mit guten Daten aus einer Phase-2-Studie punkten.
Zudem dürften auch Analystenkommentare erneut bewegen. So hat Goldman Sachs das Kursziel für VAT (+1,9 Prozent auf 623,50 Fr.) auf 874 Franken erhöht. Bei SMG (+1,4 Prozent) wiederum hat KeplerCheuvreux die Abdeckung mit einer Kaufempfehlung aufgenommen.
hr/uh
(AWP)