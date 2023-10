Zum Wochenstart halten sich die Investoren an den Aktienmärkten weiter zurück. Der Leitindex SMI ist gleich im frühen Handel nach einem zunächst freundlichen Start leicht ins Minus gerutscht. Die Risikoaversion scheine bei den Investoren weiterhin zu überwiegen, kommentierte ein Händler. Sie warteten die weitere geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten ab und hofften, dass der Konflikt nicht zu einem Flächenbrand in der Region und zum Brandbeschleuniger bei der Inflationsdynamik wird. Derzeit machten Spekulationen über einen Ölpreisanstieg auf bis zu 150 USD die Runde. Von der Hand zu weisen sei das nicht, so der Händler, würde die globale Konjunktur jedoch direkt in eine Rezession führen.

16.10.2023 11:30