Die Bandbreite bei den einzelnen Titeln ist allerdings relativ eng und geht lediglich von +1,3 bis -1,5 Prozent. Dies dürfte auch auf den Mangel an kursbewegenden News zurückzuführen sein. Am ehesten Newsfluss gibt es von Roche (GS +0,2 Prozent). Der Basler Pharmakonzern hat die EU-Zulassung für spinale Muskelatrophie (SMA) bei Neugeborenen und eine subkutane Tecentriq-Zulassung in Grossbritannien vermeldet. Die beiden anderen Schwergewichte Nestlé (+0,4 Prozent) und Novartis (+0,1 Prozent) bewegen sich kursmässig in die gleiche Richtung.