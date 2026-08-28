Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet und notiert eine Stunde vor Mittag weiterhin leicht im Plus. Der Höhepunkt des Tages steht Börsianern am Nachmittag noch bevor. Dann wird Fed-Chef Kevin Warsh am jährlichen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole seine mit Spannung erwartete Rede halten. «Warsh steht vor der Herausforderung, seine angestrebte Fed-Politik und seinen Kommunikationsstil klarer zu vermitteln, ohne dem Markt eindeutige Hinweise über den zukünftigen Zinspfad der Notenbank zu geben», sagte ein Marktanalyst. Und eine Händlerin meinte: «Da der Markt nie zuvor so wenig über die Marschrichtung der US-Zinspolitik wusste wie aktuell, werden seine Worte ganz besonders stark beachtet.»