Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitagvormittag eine Spur leichter. Dabei hat der Leitindex zunächst nachgegeben, sich dann aber im Verlauf wieder in die Gewinnzone emporgearbeitet. Das Geschäft verläuft laut Händlern trotz der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage noch recht aktiv. «Uns halten Spezialsituationen noch etwas auf Trab», sagt ein Händler. Dazu zählten unter anderem Depotbereinigungen, Indexanpassungen und anderes vor dem Jahresende. «Es sieht so aus, als ob manche diese Jahresendsachen vorziehen würden», sagt der Händler. Er denke aber, dass das Geschäft spätestens ab Mittag abflauen werde.

22.12.2023 11:45