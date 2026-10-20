Gerade bei den Technologiewerten bleibt die Risikobereitschaft gering. Der Nasdaq 100 hatte sich am Vorabend nach den jüngsten Abgaben zwar etwas stabilisiert, in Asien gerieten die Kurse aber erneut deutlich unter Druck. Besonders schwach zeigte sich der von Samsung und SK Hynix geprägte südkoreanische Kospi. «Die positiven Impulse sind noch nicht zurück», heisst es bei Swissquote. Entscheidend sei zunehmend, wie viel frisches Geld von zahlenden Kunden tatsächlich in den KI-Kreislauf fliesse.