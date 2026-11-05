Texas galt bislang als Hochburg für die Republikaner von US-Präsident Donald Trump und deren konservative Werte, zu denen sich auch Musk bekannt hat. Zudem gilt der Tech-Milliardär als wichtiger Unterstützer der Republikaner. Insofern hat er mit der bei Tesla bereits vollzogenen und bei SpaceX angekündigten Verlagerung der Firmensitze von dem liberalen Kalifornien nach Texas auch ein politisches Statement setzen wollen.