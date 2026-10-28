Die französische Grossbank BNP Paribas profitiert weiterhin von starken Geschäften im Handel mit Aktien und Wertpapieren. In diesem Bereich legten die Erträge im dritten Quartal im Jahresvergleich um 50 Prozent zu, wie die Bank am Mittwoch in Paris mitteilte. Jean-Laurent Bonnafe, der das Geldhaus seit eineinhalb Jahrzehnten führt, hatte gerade diesen Bereich ausgebaut. Er bestätigte die Konzernprognose für das laufende Jahr sowie die mittelfristigen Ziele für 2028. Weiterhin wurden Aktienrückkäufe über 1,3 Milliarden Euro angekündigt. Das kam an der Börse aber nur zwischenzeitlich gut an.