Wells Fargos Erträge stiegen im dritten Quartal um zwei Prozent auf 21,9 Milliarden Dollar - vor allem weil der Zinsüberschuss um fast fünf Prozent zulegte. Der Gewinn wuchs um mehr als sechs Prozent auf knapp 6 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen von Analysten. Anders als JPMorgan-Chef Dimon schraubte Wells-Fargo-Chef Scharf seine Erwartungen an den Zinsüberschuss in diesem Jahr nicht nach oben. Er rechnet weiterhin mit einer Summe von etwa 50 Milliarden Dollar./stw/lew/he