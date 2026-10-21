Am Dienstagmorgen um 06.40 Uhr war es während einer Funktionsprüfung zu einer automatischen Reaktorschnellabschaltung gekommen. Ursache war nach Angaben der Betreiberin eine Unterspannung an den Steuerstabschienen. Sämtliche sicherheitsrelevanten Systeme hätten wie vorgesehen reagiert. Es sei keine zusätzliche Abgabe von Radioaktivität erfolgt.