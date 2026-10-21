Um 17.50 Uhr sei das Kernkraftwerk wieder mit dem Netz synchronisiert worden, teilte die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG (KKG) am Dienstag mit. Die Leistung werde nun kontinuierlich auf 100 Prozent gesteigert.
Am Dienstagmorgen um 06.40 Uhr war es während einer Funktionsprüfung zu einer automatischen Reaktorschnellabschaltung gekommen. Ursache war nach Angaben der Betreiberin eine Unterspannung an den Steuerstabschienen. Sämtliche sicherheitsrelevanten Systeme hätten wie vorgesehen reagiert. Es sei keine zusätzliche Abgabe von Radioaktivität erfolgt.
(AWP)