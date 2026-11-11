Insgesamt werten die Analysten die Zahlen als gemischt: Der Umsatz sei tendenziell eher enttäuschend ausgefallen, während die Profitabilität leicht positiv. Dass der Augenheilkundespezialist seine im Sommer gerade erst angehobenen Jahresziele nun einengt und teilweise leicht nach unten anpasst, stellt für die meisten Beobachter dagegen keine Belastung dar.