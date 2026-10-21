Kleiner, sinnvoller Zukauf

Die Übernahme von Neurotech sei ein kleiner, kluger Zukauf mit Zusatzchancen, der Alcons Netzhautgeschäft ergänze, hält ZKB-Analyst Daniel Jelovcan fest. Die Zelltherapie der US-Amerikaner könne später auch gegen andere chronische Augenleiden eingesetzt werden, während Alcon dafür die Kontakte zu Netzhautchirurgen mitbringe.