Die ausgewiesene operative Marge sank allerdings in den ersten neun Monaten auf 8,4 Prozent nach 13,7 Prozent im Vorjahr. Grund dafür war unter anderem eine bereits früher kommunizierte Belastung von 402 Millionen Dollar für die Einstellung von Entwicklungsprogrammen für künstliche Augenlinsen der 2019 übernommenen Powervision.