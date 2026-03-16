«Alcon ist nach wie vor der Ansicht, dass die Übernahme von Lensar die Innovation und den Wettbewerb im Bereich FLACS erheblich gestärkt hätte, was wiederum den Chirurgen und Patienten zugutegekommen wäre», heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend. Die Transaktion sei jedoch angesichts des Widerstands der Federal Trade Commission nicht mehr attraktiv. Alcon werde nun weiterhin daran arbeiten, die Kataraktchirurgie voranzubringen.