Alcon präzisierte zudem den Ausblick für das Gesamtjahr 2026. Das Umsatzwachstum in Lokalwährungen wird neu auf rund 6 Prozent geschätzt, nach bisher 5 bis 7 Prozent. Die bereinigte operative Marge soll um 100 bis 150 Basispunkte steigen, nach bisher 90 bis 190 Basispunkten.