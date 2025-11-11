In der ersten Jahreshälfte war Alcon in Lokalwährungen noch um lediglich 3 Prozent gewachsen. Das Unternehmen betont in der Mitteilung, dass sich die Nachfrage gerade im Segment «Equipment» stark beschleunigt habe. Laut CEO David Endicott hat etwa die «Unity VCS», eine chirurgische Plattform für Augenoperationen, in allen Schlüsselmärkten an Bedeutung gewonnen.