«Expertise, um wettbewerbsfähige KI-Modelle zu entwickeln»

Nach den Worten von Vorstandschef Ilhan Scheer zeigt «Kolibri», «dass wir in Deutschland das Talent und die Expertise haben, um wettbewerbsfähige KI-Modelle zu entwickeln». KI-Souveränität bedeute, die Entscheidungsfreiheit durch Fähigkeiten zu bewahren, diese Technologie selbst zu entwickeln und voranzutreiben, und Kunden die Kontrolle darüber zu geben, wie sie diese einsetzen.