Auffällig ist zudem, dass etablierte Unternehmen stärker von Insolvenzen betroffen waren als jüngere. Am meisten litten Unternehmen mit mehr als zehn Jahren Marktpräsenz, gefolgt von denen die zwischen fünf und zehn Jahren am Markt aktiv sind. Je länger ein Unternehmen am Markt sei, desto grösser sei demnach sein Risiko, im aktuellen Umfeld insolvent zu werden, lautet die Folgerung von Dun & Bradstreet.