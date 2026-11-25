Insgesamt legte der Bierabsatz im Braujahr 2025/26 (per Ende September) um 0,8 Prozent auf rund 476 Millionen Liter zu, wie der Schweizer Brauerei-Verband (SBV) am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahr war der Markt noch um 1,8 Prozent geschrumpft.
Vom Wachstum profitierten allerdings vor allem ausländische Hersteller. Während die Bierimporte um 4,4 Prozent zulegten, ging der Absatz der einheimischen Brauereien um 0,3 Prozent zurück.
Der heisseste Sommer seit Messbeginn bescherte der Branche zwischen Juni und August ein Absatzplus von 5,4 Prozent. Ein schwaches erstes Quartal sowie veränderte Konsumgewohnheiten verhinderten laut dem Verband jedoch ein stärkeres Wachstum im Gesamtjahr.
Alkoholfreies Bier immer beliebter
Der Absatz alkoholfreier Biere stieg derweil um 15 Prozent auf knapp 41 Millionen Liter, nachdem er bereits im Vorjahr um 13 Prozent zugelegt hatte. Der Marktanteil erhöhte sich damit von 7,5 auf 8,5 Prozent. Gut drei Viertel der hierzulande abgesetzten alkoholfreien Biere stammen aus heimischer Produktion. Der Absatz alkoholhaltiger Biere ging hingegen um 0,4 Prozent zurück.
Auch die Bedeutung der Gastronomie für die Brauereien nimmt weiter ab. Erstmals seit den Coronajahren wurden weniger als 30 Prozent des Bieres über die Gastronomie abgesetzt. Vor 20 Jahren hielten sich der Absatz über den Detailhandel und jener über die Gastronomie noch die Waage.
Brauereien beklagen hohe Kosten
Der Branchenverband beklagt zudem die gestiegenen Produktionskosten. So hätten sich in Europa innert fünf Jahren die Strom- und Gaspreise für Industriebetriebe mehr als verdoppelt. Auch Glasflaschen und Aluminiumdosen seien deutlich teurer geworden.
Davon waren auch die Schweizer Brauereien betroffen, da sie einen Grossteil ihrer Rohstoffe und Verpackungsmaterialien aus dem europäischen Ausland beziehen. Der Verband fordert deshalb politische Rahmenbedingungen, die der Branche keine zusätzlichen Kosten aufbürden.
yz/cg
(AWP)