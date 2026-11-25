Bereits in zwei bis drei Jahren könnte alkoholfreies Bier das Spezialbier als zweitbeliebteste Biersorte hinter dem Lagerbier ablösen, sagte SBV-Direktor Marcel Kreber am Mittwoch an einer Medienkonferenz. Nach dem Craft-Beer-Boom der 2010er-Jahre beobachte er zudem eine Rückkehr zu traditionellen Bierstilen. Anzeichen für ein erneutes Wachstum bei typischen Craft-Bieren wie IPA oder Stout sehe er derzeit nicht.