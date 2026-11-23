Wie die belgische Flugsicherung Skeyes mitteilte, kann sie zwischen 7.00 und 21.00 Uhr ihre regulären Dienste nicht gewährleisten, da sich auch Fluglotsen an den landesweiten Arbeitsniederlegungen beteiligen. Lediglich die notwendigen Dienste für Notfälle und sicherheitsrelevante Flüge werden demnach aufrechterhalten.
Mit dem landesweiten Streiktag wollen Gewerkschaften gegen die Spar- und Reformpolitik der Regierung von Premierminister Bart De Wever protestieren. Sie werfen ihr vor, Arbeitnehmende, Rentnerinnen und Rentner sowie sozial Schwächere übermässig zu belasten.
(AWP)