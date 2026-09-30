Mit dem laufenden Iran-Krieg, den die USA Ende Februar gemeinsam mit Israel begannen, hat sich die Sicherheitslage auch im Irak erneut verschlechtert. Das arabische Land, das etwa vier Prozent des weltweiten Ölbedarfs produziert, wurde dabei immer Schauplatz von Angriffen. Die mit dem Iran verbündeten Milizen griffen dabei unter anderem die US-Botschaft in Bagdad und den Stützpunkt Erbil an, der von US-Truppen wie auch der Bundeswehr genutzt wird. Das US-Militär griff seinerseits Ziele der Milizen im Irak an.